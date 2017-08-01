В Луганской области произошло два ДТП, в которых пострадали дети

Два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали дети, произошли на Луганщине.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, вчера, 30 августа, в Новопсковском районе, около 20.00, водитель автомобиля "ВАЗ-21061" на большой скорости наехал на припаркованную иномарку "FolkswagenPassat". В ВАЗе находились 2-летняя девочка и 7-летний мальчик. Известно, что дети получили незначительные телесные повреждения и нуждаются исключительно в амбулаторном лечении.

Тест на уровень алкоголя в крови, который проводился в медицинском учреждении, показал, что водитель ВАЗа был пьян и в таком состоянии перевозил детей. Водитель за совершенные несколько правонарушений будет отвечать по закону.

Второе ДТП с участием несовершеннолетних произошло в Кременной. Однако, в этом случае виновником ДТП стал сам 12-летний водитель. Инспекторы по дорожному надзору на месте происшествия обнаружили, что водитель мотоцикла "Минск" на перекрестке улиц совершил неоправданный дорожными условиями маневр обгона и столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21013". В результате ДТП пострадал 15-летний пассажир несовершеннолетнего мотоциклиста. Парню немедленно оказана медицинская помощь.