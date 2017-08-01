Старобельский райсуд продолжил судебное заседание по делу экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова и допросил свидетеля, экс-главу областного управления милиции Владимира Гуславского. Об этом сообщает ЛОТ.

Допрос продолжался семь часов.

Гуславский убежден, ключевую роль в захвате административных помещений играла организация Луганская гвардия, которой тогда руководил Александр Харитонов, ее палатка была установлена весной 2014 года возле здания Луганской ОГА.

"Жилье для этой организации было представлено по указании Александра Сергеевича (Ефремова, - ред). Луганская гвардия после создания отрядов осуществляет захваты СБУ, областной государственной администрации, прокуратуры и УМВД. Впоследствии, вооружившись, они создают боевые уже отряды типа Призрак", - сказал Гуславский.

Он вспомнил и телефонный разговор с Ефремовым после задержания в Луганске депутата областного совета, регионала, причастного к созданию Луганской гвардии, Арсена Клинчаева: "Мне позвонил Александр Сергеевич Ефремов, был возмущен (задержанием Клинчаева, - ред.), говорил - депутаты областного совета соберут подписи о твоем отстранении. Что ты будешь делать, когда я проведу референдум, чем ты будешь заниматься потом?" - подчеркнул Гуславский.

По его словам, в то время противостоять захвату помещениям правоохранителям было очень сложно: из-за нехватки милиционеров, запрета парламентариев применять специальные средства

Старший группы прокуроров ГПУ по делу Ефремова Павел Кожуховский отметил: "Действительно, к нему (Гуславскому, - ред.) поступало много информации и о митингах, и захвате админзданий и о тех планах, которые собирались реализовывать относительно проведения референдума и отделения части территории от Украины".

Адвокаты Ефремова говорят, что предоставить конкретные факты причастности Ефремова к референдуму Гуславский не смог.

Адокат Евгений Солодко напомнил, что уже были заслушаны показания экс-руководителя областного управления СБУ.

Суд принял решение о допросе дополнительного свидетеля, который сможет подтвердить показания Гуславского, также запланирован и повторный допрос бывшего главы областного СБУ и его заместителя.