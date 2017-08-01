С начала суток незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили режим перемирия

В течение прошлых суток обстановка в районе проведения АТО и в дальнейшем осталась контролируемой украинской армией.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Противник продолжал единичные провокационные обстрелы наших позиций вблизи нескольких населенных пунктов вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении. При этом всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 19 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Потерь среди украинских бойцов нет. Так, наиболее неспокойно было на Донецком направлении, отмечают в штабе АТО.

"Здесь после 18 часов боевики из гранатометов открывали огонь по украинским позициям в Авдеевский промзоне и у шахты Бутовка. А на подступах к Зайцеву и Каменки преступники применяли стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы", - добавили в штабе.

Тем временем на Приморском направлении активность противника была зафиксирована лишь в окрестностях Водяного, где боевики трижды обстреляли укранские опорные пункты из крупнокалиберного пулемета. А на Луганском направлении на протяжении всех суток сохранялась тишина.