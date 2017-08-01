Гройсман обещает внести бюджет-2018 в Раду 15 сентября

Гройсман обещает внести бюджет-2018 в Раду 15 сентябряСегодня, 18:06
Кабинет Министров Украины в рамках выполнения требований законодательства планирует 15 сентября внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона Украины «О государственном бюджете на 2018 год».
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.
«15 сентября мы внесем в парламент проект закона о госбюджете на 2018 год», - сказал глава правительства.