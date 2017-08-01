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«ЛНРовцы» подумывают уйти от российского электричества

Сегодня, 17:36 citynews.net.ua | Напечатать

В «ЛНР» хотят снизить перетоки энергии в линиях электросетей путем строительства ветряной электростанции. Так, на сайте «Министерства экономического развития ЛНР» было опубликовано соответствующее предложение для инвесторов.

«ЛНР» планирует, что строительство ветряной электростанции будет проходить на базе ветряного парка «Лутугинский».

«Реализация предложения позволит снизить энергозависимость республики за счет сокращения импортируемых энергоносителей, альтернативой которым могут и должны стать местные возобновляемые источники энергии», – сказано в сообщении.

Стоимость строительства в «ЛНР» оценили в 30 миллиардов рублей. На этапе проектирования «ЛНР» ожидает до 750 тысяч рублей поступлений в свой бюджет.

Условием реализации проекта является выполнение подрядных работ (строение, монтаж и запуск первой очереди) местными предприятиями. На данном этапе инвестор должен вложить 555 миллионов рублей.

Напомним, что 25 апреля украинская сторона, ссылаясь на задолженность по оплате, полностью прекратила поставки электроэнергии в подконтрольные боевикам районы Луганской области. Поставками электричества в подконтрольные «ЛНР» районы занялась Россия, о чем заявлял полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов.

С 26 июля «Укрэнерго» остановила поставки электричества на подконтрольную «ДНР» территорию. Помимо российского электричества потребности отдельных районов Донбасса покрываются Зуевской и Старобешевской ТЭС, расположенных в районах под контролем «ДНР».


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