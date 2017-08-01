За сутки патрульные на Луганщине оштрафовали двух нарушителей на ж/д переезде

На Луганщине патрульными полицейскими зафиксировано два случая нарушения правил движения через железнодорожные переезды.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

Так 29 августа, в Лисичанске на улице Октябрьской, инспекторы заметили водителя мопеда Geon, который проехал через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Водитель объяснил, что движение начал после того, как стал подниматься шлагбаум, но пока запрещающий сигнал еще был включен.

Менее чем за час, на том же железнодорожном переезде полицейские обнаружили автомобиль ВАЗ 2101, который двигался через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

В отношении обоих водителей патрульные составили протоколы по части 2 статьи 123 КУоАП (нарушение правил движения через железнодорожные переезды).

Напомним, 23 августа на регулируемом железнодорожном переезде в районе города Кременная произошло столкновение автомобиля марки "Mercedes Benz 814D" с локомотивом пассажирского поезда "Лисичанск-Харьков". 23-летний водитель грузовика, который двигался в направлении города Рубежное, проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на колею, где в то время ехал поезд.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения".