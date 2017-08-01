» » За сутки патрульные на Луганщине оштрафовали двух нарушителей на ж/д переезде

За сутки патрульные на Луганщине оштрафовали двух нарушителей на ж/д переезде

Сегодня, 16:59 citynews.net.ua | Напечатать

На Луганщине патрульными полицейскими зафиксировано два случая нарушения правил движения через железнодорожные переезды.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

Так 29 августа, в Лисичанске на улице Октябрьской, инспекторы заметили водителя мопеда Geon, который проехал через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Водитель объяснил, что движение начал после того, как стал подниматься шлагбаум, но пока запрещающий сигнал еще был включен.

Менее чем за час, на том же железнодорожном переезде полицейские обнаружили автомобиль ВАЗ 2101, который двигался через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

В отношении обоих водителей патрульные составили протоколы по части 2 статьи 123 КУоАП (нарушение правил движения через железнодорожные переезды).

Напомним, 23 августа на регулируемом железнодорожном переезде в районе города Кременная произошло столкновение автомобиля марки "Mercedes Benz 814D" с локомотивом пассажирского поезда "Лисичанск-Харьков". 23-летний водитель грузовика, который двигался в направлении города Рубежное, проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на колею, где в то время ехал поезд.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения".


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 19:32

В Луганской области чиновники присвоили 600 тыс грн пенсий

Сегодня, 19:31

МИД: Более 400 человек пропали без вести на Донбассе

Сегодня, 18:06

Гройсман обещает внести бюджет-2018 в Раду 15 сентября

Сегодня, 17:36

«ЛНРовцы» подумывают уйти от российского электричества

Сегодня, 16:59

За сутки патрульные на Луганщине оштрафовали двух нарушителей на ж/д переезде

Сегодня, 16:46

В полицию с начала 2017 года поступило более 5 тыс. сообщений о пропаже детей

Сегодня, 15:58

В Старобельске открыли районное территориальное медицинское объединение

Сегодня, 14:57

К захваченному в Донецке журналисту Асееву не пускают международных наблюдателей

Сегодня, 14:34

Горняки первой смены шахты "Родинская" спустились под землю и требуют погашения долгов по зарплате

Сегодня, 13:56

Заместителя главврача ЛОДКБ будут судить за злоупотребление служебным положением

Сегодня, 13:22

Турчинов рассказал, каким будет оборонный бюджет на следующий год

Сегодня, 12:41

ГУР: В Донбассе наемники пишут рапорта об увольнении

Новости Украины:

Сегодня, 19:36

Порошенко призвал Конгресс США дать Украине оружие

Сегодня, 19:20

ГФС: в Украине биткоин вне закона

Сегодня, 18:06

Гройсман обещает внести бюджет-2018 в Раду 15 сентября

Сегодня, 17:38

Поморянский замок во Львовской области отреставрируют за 8,3 млн грн

Сегодня, 16:59

Суд отпустил Шуфрича-младшего на поруки отца

Сегодня, 16:45

В Киеве двух экстремалов ударило током на крыше поезда

Сегодня, 15:49

В Одессе задержали бывшую судью за незаконное отчуждение госсобственности

Сегодня, 14:52

Из Украины в Египет запустят прямой авиарейс в 2018 году

Сегодня, 14:34

Горняки первой смены шахты "Родинская" спустились под землю и требуют погашения долгов по зарплате

Сегодня, 14:08

В этом году в школы пойдут 400 тысяч первоклассников

Сегодня, 12:43

Пиротехники за сутки обнаружили и уничтожили 7 минометных мин и 9 гранат на территории Донецкой области

Сегодня, 12:17

В Одессе СБУ пресекла закупку российского оборудования

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 