В полицию с начала 2017 года поступило более 5 тыс. сообщений о пропаже детей

За 8 месяцев 2017 года в полицию поступило 5075 сообщений о пропаже детей.

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев во время презентации социального проекта "Поиск детей", передает пресс-служба НПУ. "За 8 месяцев этого года в полицию уже поступило 5075 сообщений о пропаже детей.

Следует сказать, что мы имеем определенную положительную динамику в части их розыска", - сказал Бушуев.

Он уточнил, что в 2015 году в Нацполицию поступило более 4,5 тысячи сообщений об исчезновении детей, а в 2016 году таких сообщений было около 6 тыс. По словам Бушуева, наиболее частыми причинами, которые заставляют детей покидать дом, есть склонность подростка к бродяжничеству, а также несвоевременное возвращение домой, например, с прогулки или от друзей.