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В Старобельске открыли районное территориальное медицинское объединение

Сегодня, 15:58 citynews.net.ua | Напечатать

Председатель Луганской облгосадминистрации Юрий Гарбуз открыл консультативную поликлинику «Старобельское районное территориальное медицинское объединение» сегодня, 30 августа, передает пресс-служба ведомства.

На ремонт возведенного в 1989 году здания заведения из областного бюджета было выделено 10,6 миллионов гривен и субвенция из госбюджета – 5,6 миллионов гривен. Теперь это современное здание, построенное с применением энергосберегающих технологий, оснащенное пандусами и кабинетами для людей с особыми потребностями.

Закуплены пять анализаторов, рентгеновский диагностический комплекс, маммограф, флюорограф, два электрокардиографа, аудиометр, фетальный монитор, пять стерилизаторов, ультразвуковой диагностический сканер, пневмотонометр, цистоуретроскоп обзорный, диатермокоагулятор, цифровая эндоскопическая стойка.

Здесь будут работать 31 врач, 43 представителя среднего, 23 младшего медицинского персонала. За сутки они смогут принять до 450 пациентов.

В поликлинике есть разграничение по зонам оказания терапевтической, акушерско-гинекологической и хирургической помощи, операционный блок на третьем этаже, что позволит в дальнейшем создать Центр «Хирургии одного дня».


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