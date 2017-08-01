Горняки первой смены шахты "Родинская" спустились в шахту и требуют полного погашения долгов по зарплате.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня горняки первой смены шахты "Родинская" ГП "Мирноградуголь" спустились в шахту, но к добыче так и не приступили. Вместе с ними находится председатель первичной организации шахты "Родинская" Валентин Маковецкий", - написал Волынец.

По его информации, шахтеры требуют полного погашения долгов по зарплате за июль, а также аванс за август.

Председатель местной организации города Мирноград, Покровского района Александр Абрамов сейчас находится на переговорах с администрацией ГП "Мирноградуголь".

В середине августа горняки шахты "Родинская" уже проводили стихийную забастовку из-за невыплаты им задолженности по зарплате, которая на тот момент составляла около 5 млн гривен.