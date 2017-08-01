Заместителя главврача ЛОДКБ будут судить за злоупотребление служебным положением

Заместителя главного врача Луганской областной детской клинической больницы будут судить за злоупотребление служебным положением, причинившим ущерб государству на сумму почти 1 миллион гривен, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Расследованием установлено, что женщина, занимая должность заместителя главного врача Луганской областной детской клинической больницы по экономическим вопросам, используя своё служебное положение путем заключения прямых договоров (без проведения процедур тендерных торгов) приобрела специальную и детскую одежду, медицинские приборы, посуду и другие товарно-материальные ценности по ценам, значительно превышающим рыночные, чем нанесла ущерб государству на общую сумму почти 1 миллион гривен.

На основании постановления суда должностное лицо отстранено от занимаемой должности. Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в суд.

Справка: санкция ч. 2 ст. 364 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.