» » Турчинов рассказал, каким будет оборонный бюджет на следующий год

Турчинов рассказал, каким будет оборонный бюджет на следующий год

Сегодня, 13:22 citynews.net.ua | Напечатать

На 96% финансирование оборонного бюджета 2018 года будет происходить из общего фонда, а спецфонд сформируют на основании предложений силовых ведомств. Финансирование оборонного сектора составит около 163 млрд гривен.

Об этом заявил по итогам заседания глав силовых структур секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.

По его словам, оборонный бюджет 2018 года "будет отличаться реализмом" и составит не менее 5% от валового внутреннего продукта. "Эта позиция становится уже аксиомой для бюджетной политики", - добавил Турчинов.

"Отличительной чертой этого бюджета является то, что основное его финансирование будет происходить из общего фонда на уровне 156,4 млрд грн. Спецфонд будет формироваться исключительно на основании предложений силовых министерств и ведомств, и составит около 6,3 млрд грн. То есть общее финансирование должно быть не менее 162,7 млрд грн", - рассказал секретарь СНБО.

Во время обсуждения участники дискуссии пришли к мнению, что необходимо значительно повысить эффективность работы оборонных предприятий.

"Нам нужно современное оружие, и мы должны рассчитывать в этом вопросе в первую очередь на свои силы", - отметил Турчинов, добавив, что в Концепции развития сектора безопасности и обороны Украины предусмотрено финансирование по этому направлению на уровне 0,5% от ВВП.

После уточнения показателей оборонного бюджета они будут утверждены на заседании СНБО, которое состоится в начале сентября.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 19:32

В Луганской области чиновники присвоили 600 тыс грн пенсий

Сегодня, 19:31

МИД: Более 400 человек пропали без вести на Донбассе

Сегодня, 18:06

Гройсман обещает внести бюджет-2018 в Раду 15 сентября

Сегодня, 17:36

«ЛНРовцы» подумывают уйти от российского электричества

Сегодня, 16:59

За сутки патрульные на Луганщине оштрафовали двух нарушителей на ж/д переезде

Сегодня, 16:46

В полицию с начала 2017 года поступило более 5 тыс. сообщений о пропаже детей

Сегодня, 15:58

В Старобельске открыли районное территориальное медицинское объединение

Сегодня, 14:57

К захваченному в Донецке журналисту Асееву не пускают международных наблюдателей

Сегодня, 14:34

Горняки первой смены шахты "Родинская" спустились под землю и требуют погашения долгов по зарплате

Сегодня, 13:56

Заместителя главврача ЛОДКБ будут судить за злоупотребление служебным положением

Сегодня, 13:22

Турчинов рассказал, каким будет оборонный бюджет на следующий год

Сегодня, 12:41

ГУР: В Донбассе наемники пишут рапорта об увольнении

Новости Украины:

Сегодня, 19:36

Порошенко призвал Конгресс США дать Украине оружие

Сегодня, 19:20

ГФС: в Украине биткоин вне закона

Сегодня, 18:06

Гройсман обещает внести бюджет-2018 в Раду 15 сентября

Сегодня, 17:38

Поморянский замок во Львовской области отреставрируют за 8,3 млн грн

Сегодня, 16:59

Суд отпустил Шуфрича-младшего на поруки отца

Сегодня, 16:45

В Киеве двух экстремалов ударило током на крыше поезда

Сегодня, 15:49

В Одессе задержали бывшую судью за незаконное отчуждение госсобственности

Сегодня, 14:52

Из Украины в Египет запустят прямой авиарейс в 2018 году

Сегодня, 14:34

Горняки первой смены шахты "Родинская" спустились под землю и требуют погашения долгов по зарплате

Сегодня, 14:08

В этом году в школы пойдут 400 тысяч первоклассников

Сегодня, 12:43

Пиротехники за сутки обнаружили и уничтожили 7 минометных мин и 9 гранат на территории Донецкой области

Сегодня, 12:17

В Одессе СБУ пресекла закупку российского оборудования

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 