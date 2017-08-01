В ГМС ожидают новый ажиотаж на биометрические паспорта накануне новогодних праздников

В Государственной миграционной службе Украины ожидают новый ажиотаж на получение биометрических паспортов накануне новогодних праздников.

Об этом заявил пресс-секретарь ГП "Документ" (подчиняется Государственной миграционной службе Украины, - ред.) Владимир Полищук, сообщает "Укринформ".

Так, Полищук заявил, что на окончание сезона отпусков прогнозируется спад ажиотажа на биометрические паспорта.

Вместе с тем, в преддверии новогодних праздников ожидается новый ажиотаж на получение биометрических паспортов. "Ажиотаж еще сохраняется, но его уже сняли в Харькове, Днепре, Ужгороде, Ивано-Франковске. Уже почти сняли ажиотаж в Киеве", - сказал Полищук.