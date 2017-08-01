Украина инициирует проведение 31 августа видеоконференции контактной группы по Донбассу.

Об этом сообщила пресс-секретарь преставителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"На 31 августа, в преддверии нового учебного года, украинская сторона инициирует проведение видеоконференции Трехсторонней контактной группы. Skype-встреча контактной группы необходима в связи с тем, что со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей не соблюдается режим прекращения огня, а также с целью призвать представителей ОРДЛО обеспечить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, включая украинско-российскую границу", - говорится в сообщении.