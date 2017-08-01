В Украине показали как Корсар будет уничтожать российские танки

В Украине представили легкий переносной ракетный комплекс "Корсар", разработанный ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро" Луч" и уже принятый на вооружение армией.

Как сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром", перед тем, как принять ракетный комплекс на вооружение ВСУ, был проведен ряд заводских и государственных испытаний, во время которых "Корсар" подтвердил свои высокие характеристики.

"Корсар" позволяет вести огонь на дистанции 2,5 км (аналогичная дальность у американского FGM-148 Javelin), а наведение ракеты осуществляется с помощью лазерного луча. При этом целеуказание проходит в низко энергетическом уровне излучения в целях скрытности канала управления.

Одной из главных особенностей этого комплекса являются габариты, которые позволяют его переносить и вести огонь "с плеча", без применения дополнительных устройств. Но для удобства использования на заранее подготовленных позициях, например при обороне, бойцы могут использовать специальный станок.

Конструкторское бюро "Луч", которое входит в государственный концерн "Укроборонпром", досрочно изготовило и поставило в Вооруженные Силы более 50 ракет и пусковых установок.

Также для ракетного комплекса разработаны две управляемые ракеты ЖК-3К и ЖК-3ОФ.