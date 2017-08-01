Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что в "ДНР" "замминистра обороны" насмерть раздавил военного.

Об этом сообщает пресс-служба разведки в Фейсбуке.

"Так называемый "заместитель министра обороны ДНР по материально-техническому обеспечению" осуществлял инспекционную поездку по соединениям и частям 1 АК (Донецк) ВС РФ. Следствием указанной "инспекции" стало совершенное им дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был раздавлен военнослужащий одного из подразделений 1 АК", - отмечают в разведке.