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В "ДНР" "замминистра обороны" сбил насмерть своего же военного

Вчера, 16:59 citynews.net.ua | Напечатать

Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что в "ДНР" "замминистра обороны" насмерть раздавил военного.

Об этом сообщает пресс-служба разведки в Фейсбуке.

"Так называемый "заместитель министра обороны ДНР по материально-техническому обеспечению" осуществлял инспекционную поездку по соединениям и частям 1 АК (Донецк) ВС РФ. Следствием указанной "инспекции" стало совершенное им дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был раздавлен военнослужащий одного из подразделений 1 АК", - отмечают в разведке.


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