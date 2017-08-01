Генеральный штаб Вооруженных сил Украины призвал войска Российской Федерации на оккупированном Донбассе соблюдать "школьное перемирие", введенное с 25 августа 2017 года. Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Как сообщается, что Вооруженные силы Украины продолжают придерживаться объявленного режима прекращения огня в связи с началом учебного года.

"В районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей украинские военнослужащие всесторонне способствуют работе наблюдателей ОБСЕ.

Российско-оккупационные войска также должны придерживаться договоренностей относительно режима прекращения огня в связи с началом учебного года", - говорится в сообщении