На Луганщине для украинской армии собрали более 75 млн грн

На Луганщине налогоплательщики ответственно относятся к начислению и уплате военного сбора, который направляется на защиту государственного суверенитета, гарантий стабильности и укрепление экономической безопасности Украины.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В Главном управлении ГФС в Луганской области сообщили, что за 7 месяцев 2017 года поступления военного сбора составили 75 млн 200 тыс. грн. Это на 10,1 млн грн или на 15,6% больше показателя прошлого года.

Напомним, военный сбор введен с августа 2014 года. Его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, которые получают доходы в Украине. Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, начисляющие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.