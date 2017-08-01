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Как получить недополученную пенсию умершего члена семьи и помощь на погребение

Сегодня, 12:10 citynews.net.ua | Напечатать

Многие украинцы не знают, что имеют право получить недополученную пенсию умершего члена семьи, а также помощь на его погребение. О том, какой перечень документов нужно для такого вида социальной помощи и как получить средства умершего члена семьи, рассказали в Партии Пенсионеров Украины.

Согласно статье 51 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсию, недополученную в связи со смертью ее получателя, выплачивают членам его семьи, живших вместе с пенсионером на день его смерти. А также нетрудоспособным членам семьи, находившимся на его иждивении, независимо от того, где они жили. Если за получением пенсии обращаются несколько правообладателей, деньги делят между ними поровну.

Для того, чтобы получить пенсионную выплату необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины по месту регистрации умершего в течение 6-ти месяцев со дня открытия наследства. В местное управление Пенсионного фонда необходимо представить следующие документы: свидетельство о смерти, паспорт, документы, подтверждающие родственные связи с умершим: свидетельство о рождении или о браке.

Если никто из членов семьи не обратился за пенсией, она входит в наследство. Чтобы ее получить, наследник должен обратиться к любому нотариусу, чтобы он внес сумму в наследуемое имущество.

Отмечается также, что в случае смерти пенсионера люди, совершившие захоронение, могут получить помощь в размере двухмесячной пенсии, которую он получал. Для этого надо обратиться в управление Пенсионного фонда по месту регистрации пенсионера. С собой нужно иметь следующие документы: паспорт; свидетельство о смерти или выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния, заявление на получение пособия.


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