Переселенцы проведут в Киеве массовый запуск мыльных пузырей

Детский благотворительный праздник с "донбасским акцентом" - массовый запуск мыльных пузырей – проведут переселенцы в Киеве 1 сентября. Об этом сообщает общественная организация "Донбасс СОС".

"В первый день осени команда Донбасс СОС, которая в большинстве состоит из переселенцев, хочет поблагодарить киевлян и всех жителей Украины за ту поддержку, которую оказывают переселенцам обычные люди. Именно для этого в Киеве пройдет детский благотворительный праздник с «донбасским акцентом» - массовый запуск мыльных пузырей. Именно такая традиция существовала в Донецке до войны - раз в год массово запускать мыльные пузыри", - говорится в сообщении.

Переселенцы решили подарить эту прекрасную традицию приютившему их Киеву – праздник проводится уже третий год подряд. В этом году организаторы решили приурочить запуск пузырей к началу нового учебного года.

Кроме самого запуска мыльных пузырей гостей мероприятия будут развлекать аниматоры, мастера аква-грима, мастер-классы для детей и живая музыка от Мика Чуев (Mika Chuev).

Праздник состоится в первый день осени, 1 сентября, на пешеходном мосту через Днепр (Труханов остров) в 17:00.

Мероприятие проводится при поддержке Посольства Чешской Республики в Украине.