В течение прошлых суток незаконные вооруженные формирования продолжили одиночные обстрелы позиций сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 19 раз обстреливали украинские позиции. "Учитывая прямую угрозу жизни наших военных, силы АТО 4 раза открывали огонь. Потерь среди украинских защитников нет", - заявили в штабе АТО.

Отмечается, что беспокойно было в районе Авдеевской промзоны.

"Здесь с 18 часов и до полуночи боевики трижды обстреливали наши позиции, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - добавили в штабе. Также около 22 часов 28 августа незаконные вооруженные формирования выпустили по украинским укреплениях 4 мины калибра 82 миллиметра. На Донецком направлении были зафиксированы факты применения противником оружия в районе шахты Бутовка, Майорска и Зайцево. Тем временем на Приморском направлении вечером боевики били по украинским позициям вблизи Водяного и Широкино. А на Луганском направлении крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие боевиков работали неподалеку Станицы Луганской.