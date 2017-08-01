С 1 сентября будет изменен режим работы КПВВ Станица Луганская

С 1 сентября будет изменен режим работы контрольного пункта въезда-выезда Станица Луганская.

Как сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация, с 1 сентября 2017 КПВВ Станица Луганская будет функционировать по следующему режиму работы: с 07:00 до 18:30 (по киевскому времени).

Стоит отметить - последнюю неделю количество людей на этом КПВВ бьет "рекорды" - ежедневно через пункт пропуска и аварийный мост проходит более 10 000 людей из оккупированного российскими террористами Луганска, пытающихся купить качественные продукты и оформить пенсии и социальные выплаты.