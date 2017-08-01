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На строительство дорог на Донбассе в 2017 году направят 800 млн грн

Вчера, 18:09 citynews.net.ua | Напечатать

На строительство дорог на Донбассе в 2017 году будет направлено 800 млн гривен.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Донецкую область, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, по словам Порошенко, только в этом году 800 млн гривен будет направлено на дорожное строительство. В том числе на строительство дорог направят часть денег от таможенных сборов.

Кроме того, глава государства отметил, что несмотря на российскую военную агрессию Украина шаг за шагом продолжает развитие мирной жизни на Донбассе.

"Очень важно, что в последнее время, мы на Донбасс ездим не только и не столько в связи с проверкой обороноспособности наших Вооруженных сил, а мы ездим демонстрировать важные шаги в возрождении Донбасса", - сказал он.


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