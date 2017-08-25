Силовики задержали военного, торговавшего боеприпасами из зоны АТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой прекратили в Днепропетровской области продажу боеприпасов, привезенных из района проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что один из военнослужащих дислоцированной в Днепропетровской области части после командировок на восток Украины привозил для продажи боеприпасы.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт реализации военным четырех тротиловых шашек общим весом один килограмм, восьми гранат РГД-5 и РГН с запалами и задержали злоумышленника. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.