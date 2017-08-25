Наблюдатели ОБСЕ фиксируют тенденцию к снижению нарушений на Донбассе

Число нарушений режима тишины на Донбассе с начала августа снизилось на 65%.

Об этом заявил первый заместитель председателя миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге в Днепре, сообщает местное издание 056.ua.

По словам Хуга, миссия ОБСЕ фиксирует тенденцию к снижению случаев боестолкновений на Донбассе.

"На Донбассе миссия осуществляет мониторинг по всей линии столкновения.

Патрулирование осуществляется ежедневно, 7 дней в неделю, с использованием беспилотных летательных аппаратов и камер.

Наблюдатели фиксируют тенденцию к снижению нарушений режима прекращения огня, с начала августа мы фиксируем 65% снижение", - сказал Хуг.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам Хуга, миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 600 случаев нарушения "школьного перемирия", введенного с 25 августа 2017 года. "По состоянию на сегодняшнее утро, с того времени (с 25 августа 2017 года, - ред.), Специальная мониторинговая миссия задокументировала свыше 600 нарушений режима прекращения огня", - сообщил Хуг.