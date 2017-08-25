В зоне АТО за сутки погибших и раненых среди украинских военных нет

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 27 августа 2017 года, в результате боевых действий погибших и раненых среди украинских военнослужащих нет.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий не погиб и не был ранен ни один украинский военный", - сообщил Мотузяник. Спикер также сообщил о потерях боевиков за неделю: 9 погибших и 17 раненых оккупантов. Отметим, всего боевики 22 раза открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции.