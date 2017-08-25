В Луганской области в суд передали дело причастного к убийству чиновника Госказначейства

В Луганской области в суд передали дело подозреваемого в убийстве начальника управления Государственной казначейской службы в Троицком районе.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Луганской области. По данным следствия, в июне 2017 года сотрудник управления Государственной казначейской службы Украины в Троицком районе Луганской области пришел домой к потерпевшей для ремонта ноутбука. "На почве личных неприязненных отношений между ними началась ссора, во время которой злоумышленник нанес женщине 8 ударов по голове металлическими раскладными пассатижами, которые находились у него при себе.

Осознавая, что в результате его действий может наступить смерть, убийца скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении. Подозреваемого задержали в ходе розыскных мероприятий, на время досудебного расследования он находится под стражей.