В Северодонецке возле управления соцзащиты умерла переселенка

В Северодонецке 28 августа у здания Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) умерла пенсионерка переселенка. Об этом сообщает БФ «Право на защиту».

Пенсионерка сопровождала дочь, они пришли в отделение управления соцзащиты заранее и ждали открытия.

«Около 7 утра женщине стало плохо. Медики скорой помощи приехали через 20 минут, но пенсионерка скончалась до приезда скорой», - говорится в сообщении.

По данным фонда, по состоянию на 8:00 очередь у УСЗН составляла не более 30 человек.