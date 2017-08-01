Министры обороны Украины и США провели переговоры в Киеве

Министры обороны Украины и США 24 августа провели переговоры в Киеве. Встреча Степана Полторака и Джеймса Мэттиса состоялась в оборонном ведомстве Украины.

Пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию в Украине и мире, развитие способностей Вооруженных сил Украины, перспективы двустороннего сотрудничества, а также расширение материально-технической поддержки со стороны США для отпора агрессии и проведения мероприятий военной реформы.

"Мы понимаем, что во время боевых действий чрезвычайно трудно проводить реформы, но вместе с тем, именно эта реформа может быть эффективной. Потому что все решения проверяются с учетом боевых действий, в которых принимают участие военные", - заявил Мэттис.

Полторак в свою очередь отметил важность учений, которые проводятся при участии американских военных в Украине. "Подготовка дает положительные результаты. Значительно улучшились возможности наших подразделений во время боевых действий. И нам хотелось бы расширить географию таких учений, для чего мы готовим соответствующую инфраструктуру", - сказал он.