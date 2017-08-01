НАБУ: Формула «Роттердам+» применяется незаконно

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что так называемая формула «Роттердам+» применяется незаконно в отношении значительного количества угля.

Об этом он сказал в интервью 24-му каналу, сообщает "Экономическая правда".

"Мы пришли с обыском в НКРЭ. Сначала мы хотели получить все эти документы через временные доступы, но суд отказал. Было принято решение детективами о проведении обыска, в ходе которого были изъяты эти документы. Предварительно могу сказать, что, к сожалению, эта формула не соответствует тем реалиям, которые есть в государстве", - сказал Сытник.

"Она применяется к углю, который поставляется из-за границы, но согласно тех документов, которые мы изъяли, только 3% угля официально поставляется из-за рубежа", - подчеркнул он.

При этом формула «Роттердам+», по его словам, применяется к 100% угля.

"По нашему мнению это незаконно и мы, после проведения всех следственных действий, будем принимать окончательное решение по этому делу", - сказал директор НАБУ.

"Это производство было зарегистрировано на основании решения суда, мы начали расследование несколько месяцев назад и сейчас мы подошли к тому, что мы действительно видим, что в отношении значительного количества угля применяется незаконно эта формула", - заявил Сытник