Возле Северодонецка в ДТП пострадали дети

Сегодня, 25 августа, в 11:52 в дежурную часть Северодонецкого отдела полиции поступило сообщение об аварии вблизи пгт Боровское, - сообщает пресс-служба Северодонецкого отдела полиции.

На месте происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля Opel выезжал с грунтовой дороги на асфальтированную трассу и, не убедившись в безопасности маневра, столкнулся с автомобилем ВАЗ 2101, который двигался по главной дороге.

В результате пассажиры ВАЗ 2101 получили травмы, "скорые" доставили их в больницы. В машине было четверо взрослых, и дети 3-6 лет.