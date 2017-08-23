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Россия и Беларусь не выполнили международных обязательств по учениям "Запад-2017"

Сегодня, 14:41 citynews.net.ua | Напечатать

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Российская Федерация и Беларусь не выполнили свои международные обязательства по абсолютной прозрачности совместных военных учений "Запад-2017", запланированных на сентябрь 2017 года в Беларуси.

Об этом он сказал в интервью Associated Press в Варшаве 24 августа, - сообщает "Радио Свобода".

Согласно информации издания, по правилам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, известных как Венский документ, государства, которые проводят маневры с участием более 13 тыс. военнослужащих, должны заранее оповещать другие страны и быть открытыми для наблюдателей. Столтенберг отметил, что РФ использует "лазейки", чтобы свести к минимуму количество сотрудников НАТО, которым разрешено наблюдать за учениями.

"Мы призываем РФ полностью выполнить этот документ, но также не использовать лазейки, такие как "несложные упражнения", как и многие другие команды, что являются на самом деле одними учениями", - сказал он.

В свою очередь Беларусь ранее заявляла, что пригласила наблюдателей из разных стран на учения, которые будут проходить с 14 по 20 сентября. Столтенберг сказал, что НАТО направит туда двух экспертов, добавив, что этого недостаточно.

По словам генсека Альянса, НАТО регулярно приглашает Россию на свои учения с целью укрепления доверия, но, по его словам, "Россия никогда с момента окончания Холодной войны не пригласила ни одного союзника НАТО наблюдать за любыми из своих учений", - добавил он.

Как сообщалось ранее, что Министерство обороны Беларуси пригласило представителей Украины и еще шести государств на совместные российско-белорусские учения "Запад-2017".


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