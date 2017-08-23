Падение автобуса в РФ: число погибших выросло до 16

В результате падения автобуса с пассажирами в Керченский пролив погибли 16 человек, передают российские СМИ со ссылкой на управление Министерства по чрезвычайным ситуациям в Краснодарском крае.

Сообщается, что изначально удалось спасти 24 человек, однако двое из них позже умерли. Восьмерых пострадавших госпитализировали в Темрюкскую центральную районную больницу.

По данным медиков, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Ведутся поиски еще одного человека. Также сообщается, что автобус со строителями упал в море предположительно в результате отказа тормозов. Напомним, ранее были опубликованы видео с места падения автобуса в Керченский пролив. В частности, на одном из видео видно, как автобус уже поднимают из воды. Изначально сообщалось, что автобус перевозил строителей Керченского моста, однако Росавтодор опроверг эту информацию. Транспортное средство упало в море с трехметрового пирса.