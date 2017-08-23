Мотузяник рассказал о потерях украинских военных за сутки

В зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки, 24 августа2017, года в результате боевых действий трое военных получили ранения, подтверждена гибель одного бойца сегодня утром.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, трое военнослужащих получили ранения. Инцидент произошел на позиции "Шахта Бутовка" в результате вражеского обстрела", - сообщил Мотузяник.