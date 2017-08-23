В населенном пунктов Азов, расположенном на временно неподконтрольной украинской власти территории, в результате взрыва склада боеприпасов пострадали дома местных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

"24 августа т.г. в результате короткого замыкания на объекте одного из подразделений 1 АК в районе н.п.Азов возник пожар, результатом которого стал подрыв склада с боеприпасами. Радиус разлета составил до километра, некоторые боеприпасы повредили частные дома", - говорится в сообщении.

Из-за возмущения местных жителей подразделение российских оккупационных войск передислоцирована в другой населенный пункт.