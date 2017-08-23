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Северодонецк отметил День Независимости (фоторепортаж)

Сегодня, 12:41 citynews.net.ua | Напечатать

Северодонецк отметил День Независимости (фоторепортаж)

24 августа в Северодонецке прошел ряд праздничных мероприятий, посвященных 26-ой годовщине со Дня Независимости Украины, в которых приняло участие более 15 тысяч человек.

Северодонецк отметил День Независимости (фоторепортаж)
Северодонецк отметил День Независимости (фоторепортаж)

В частности, утром в городе провели патриотический автопробег, который собрал около 150 машин.

Северодонецк отметил День Независимости (фоторепортаж)

Северодонецк отметил День Независимости (фоторепортаж)

Северодонецк отметил День Независимости (фоторепортаж)

Северодонецк отметил День Независимости (фоторепортаж)

Северодонецк отметил День Независимости (фоторепортаж)

Северодонецк отметил День Независимости (фоторепортаж)

Северодонецк отметил День Независимости (фоторепортаж)

Северодонецк отметил День Независимости (фоторепортаж)

После автопробега прошел митинг, в ходе которого возложили цветы к памятнику генерал-майору Александру Радиевскому, погибшему во время боевых действий в 2014 году. Кроме того, участники акции прошли с 40-метровым флагом к памятнику Тарасу Шевченко.

В этот же день принимали присягу первые выпускники академии полиции, которая была создана ранее при Луганском государственном университете имени Дидоренко.

Северодонецк отметил День Независимости (фоторепортаж)

Северодонецк отметил День Независимости (фоторепортаж)

Северодонецк отметил День Независимости (фоторепортаж)

Северодонецк отметил День Независимости (фоторепортаж)

Северодонецк отметил День Независимости (фоторепортаж)

Северодонецк отметил День Независимости (фоторепортаж)

Праздничный день закончился на площади Победы в центре Северодонецка, где для горожан и гостей города выступали местные коллективы художественной самодеятельности.

Северодонецк отметил День Независимости (фоторепортаж)

Северодонецк отметил День Независимости (фоторепортаж)


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