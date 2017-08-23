Северодонецк отметил День Независимости (фоторепортаж)

24 августа в Северодонецке прошел ряд праздничных мероприятий, посвященных 26-ой годовщине со Дня Независимости Украины, в которых приняло участие более 15 тысяч человек.





В частности, утром в городе провели патриотический автопробег, который собрал около 150 машин.

После автопробега прошел митинг, в ходе которого возложили цветы к памятнику генерал-майору Александру Радиевскому, погибшему во время боевых действий в 2014 году. Кроме того, участники акции прошли с 40-метровым флагом к памятнику Тарасу Шевченко.

В этот же день принимали присягу первые выпускники академии полиции, которая была создана ранее при Луганском государственном университете имени Дидоренко.

Праздничный день закончился на площади Победы в центре Северодонецка, где для горожан и гостей города выступали местные коллективы художественной самодеятельности.