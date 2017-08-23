Столкновение грузовика с пассажирским поездом из-за нарушения водителем правил дорожного движения произошло 23 августа, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, на регулируемом железнодорожном переезде в районе Кременной произошло столкновение автомобиля марки "Mercedes Benz 814D" с локомотивом "Лисичанск-Харьков". В результате аварии погибших и пострадавших нет.

Установлено, что 23-летний водитель грузовика, который двигался в направлении Рубежного, проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на рельсы, где именно в той момент ехал поезд.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения".