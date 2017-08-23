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Турчинов допустил, что взрыв возле Кабмина был спланированным терактом

Сегодня, 10:31 citynews.net.ua | Напечатать

Взрыв вблизи здания Кабинета министров, который произошел днем 24 августа, мог быть заранее спланированным терактом.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает Громадське.

"Мы не исключаем, что это спланированный теракт, который попытались устроить, чтобы в День Независимости не все могли радоваться празднику. Здесь работают оперативники, Нацполиция и СБУ. Они понимают весь состав преступления и сейчас идет поиск тех террористов, которые это делали"», - сказал он. Турчинов отметил, что взрыв был один, хотя очевидцы говорят о двух взрывах.

Напомним, 24 августа в Киеве на улице Грушевского произошел взрыв, в результате которого пострадали трое людей. По факту взрыва открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство". Пострадавшими от взрыва на ул. Грушевского в центре Киева оказались родственники Героя Украины десантника-снайпера Валерия Чибинеева.


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