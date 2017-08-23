Турчинов допустил, что взрыв возле Кабмина был спланированным терактом

Взрыв вблизи здания Кабинета министров, который произошел днем 24 августа, мог быть заранее спланированным терактом.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает Громадське.

"Мы не исключаем, что это спланированный теракт, который попытались устроить, чтобы в День Независимости не все могли радоваться празднику. Здесь работают оперативники, Нацполиция и СБУ. Они понимают весь состав преступления и сейчас идет поиск тех террористов, которые это делали"», - сказал он. Турчинов отметил, что взрыв был один, хотя очевидцы говорят о двух взрывах.

Напомним, 24 августа в Киеве на улице Грушевского произошел взрыв, в результате которого пострадали трое людей. По факту взрыва открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство". Пострадавшими от взрыва на ул. Грушевского в центре Киева оказались родственники Героя Украины десантника-снайпера Валерия Чибинеева.