В России автобус с пассажирами упал в море. Много жертв

В Краснодарском крае Российской Федерации автобус с пассажирами упал в море, во время дорожно-транспортного происшествия погибли 12 человек.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на информацию регионального главка МЧС.

"Автобус с рабочими упал в море с пирса в Краснодарском крае. В результате инцидента 12 человек погибли, 20 были спасены, судьба еще 3 человек пока неизвестна", - говорится в сообщении.

Согласно информации спасателей, в автобусе находились 35 рабочих, которые занимались строительством пирса "Таманьнефтегаз" в поселке Волна. В данный момент ведутся поиски 3 человек. Отмечается, что причины происшествия устанавливаются.

На месте инцидента работают 20 водолазов, 17 из которых - водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда. Так, на место также доставлена водолазная станция для заправки воздушных баллонов для работы водолазов под водой. Глубина моря в этом месте составляет около 12 метров