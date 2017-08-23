Боевики 22 раза открывали огонь по позициям ВСУ в зоне АТО

Незаконные вооруженные формирования в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки 22 раза нарушили перемирие, трое украинских бойцов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Согласно сообщению, после 18 часов российско-оккупационные группировки продолжали применять вооружения, калибр которых превышает 100 миллиметров и вели активные боевые действия в районе Авдеевской промзоны.

Почти до полуночи боевики со стороны Ясиноватой, Яковлевки и Спартака обстреливали наши опорные пункты из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, украинские военные отвечали плотным огнем.

На Луганском направлении боевики били из 120-миллиметрового миномету по украинским укреплениям возле Катериновки, а из 82-миллиметровых на подступах к Новоалександровке и Новотошковскому. В районе Станицы Луганской зафиксированы обстрелы с применением крупнокалиберных пулеметов.

На Мариупольском направлении в конце суток было относительно тихо.