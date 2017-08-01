Тука: За последние дни в Донбассе уничтожены около 80 домов

Тука: За последние дни в Донбассе уничтожены около 80 домовСегодня, 11:49
За последние несколько дней в Донецкой области в результате обстрела боевиков и дальнейших пожаров были уничтожены около 80 домов. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает Радио Свобода.
Кроме того, распространению огня способствует высокая пожарная опасность в стране, добавил он.
"И эти варварские действия, которые применяются со стороны террористов, наводят нас на еще большую опасность распространения пожара на другие территории области", - подчеркнул Тука.
По его словам, чаще всего под обстрелы попадает частный сектор. Однако местная военно-гражданская администрация контролирует ситуацию.
Замминистра также сообщил, что в результате обстрелов террористов больше всего пострадали Пески, Опытное и Водяное.