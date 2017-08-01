Стало известно, где российские наемники прячут запрещенное оружие в Донбассе

Главное управление разведки Министерства обороны Украины раскрыло места дислокации тяжелого вооружения боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР в Facebook. "По приказу командования российских оккупационных войск продолжается сокрытие вблизи линии соприкосновения запрещенного минского договоренностями вооружения и военной техники, с использованием инфраструктуры гражданских предприятий как баз сосредоточения и хранения", - говорится в сообщении.

Согласно информации разведки, с целью недопущения его обнаружения боевики передислоцируют технику или пытаются блокировать/ограничить работу представителей ОБСЕ во время проведения проверок указанных объектов.

В частности, запрещенные вооружение и военная техника находятся на территориях:

завода металлургического машинного строительства (Дебальцево) - подразделений 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ;

бывшего автотранспортного предприятия (Докучаевск) - подразделений 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ;

сельскохозяйственного предприятия (Бойкивске) - подразделений 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1 АК.