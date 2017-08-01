В Минске договорились о «школьном» перемирии на Донбассе

Контактная группа согласовала прекращение огня на Донбассе с 25 августа, сообщил полпред России в группе Борис Грызлов.

«Главный результат: контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа. Мы надеемся, что «школьное» перемирие будет соблюдаться ответственно и бессрочно», — сказал Грызлов по итогам встречи группы в Минске, передает РИА Новости.

Лидеры «нормандской четверки» во вторник заявили, что поддерживают ожидаемое решение контактной группы о перемирии.

Предыдущий режим прекращения огня вводился с 24 июня на период сбора урожая — до 31 августа. Однако боевики продолжали регулярно обстреливать позиции сил АТО и жилые кварталы населенных пунктов.