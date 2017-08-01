Парубий: флаг Украины будет снова поднят над Луганском и Севастополем

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий уверен, что украинские флаги вновь будут подняты над городами Донбасса и Крыма. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Убежден, что обязательно настанет тот день, когда стяг Украины будет снова поднят над Донецком, Луганском, Симферополем и Севастополем, как флаг освобождения и возвращения к жизни в единой, свободной украинской семье», – отметил Парубий.

Также он сообщил, что сегодня открыл в Раде портал – место почетного хранения Флага Независимости Украины.