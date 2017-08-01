В Северодонецке задержали пьяного автомобилиста, который ранее совершил ДТП в Луганске

Внедорожник BMW X5 привлек внимание патрульных минувшей ночью на улице Шоссе Строителей, передает пресс-служба патрульной полиции Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

Водитель не включил указатель поворота при изменении направления движения. За нарушение ПДД в отношении мужчины вынесено постановление.

"Во время общения с водителем инспекторы почувствовали от него запах алкоголя и обнаружили другие признаки алкогольного опьянения. По требованию патрульных пройти осмотр в установленном законом порядке мужчина отказался и начал пить пиво, которое ему принесла его спутница. За совершенное административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 130 КУоАП (употребление алкогольных напитков после остановки по требованию полицейского до проведения медицинского осмотра) в отношении водителя составлен протокол и изъято водительское удостоверение", - сказано в сообщении.

Материалы дела будут переданы в суд.

По предварительной информации, мужчина уже имел проблемы с законом. Вероятно, он причастен к происшествию, которое произошло в августе 2013 года в Луганске. Напомним, тогда водитель Toyota Land Cruiser с признаками алкогольного опьянения совершил ДТП, в котором пострадала 10-летняя девочка, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.