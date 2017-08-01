Завтра в Северодонецке перекроют дорожное движение в центре города

Информация о перекрытии движения в Северодонецке 24 августа опубликована пресс-службой Луганской облгосадминистрации.

Так, в целях безопасности во время празднования мероприятий, посвященных 26-й годовщине Независимости Украины, будет перекрыто дорожное движение 24 августа с 13:00 до 22:30 с обеих сторон проспекта Центрального (от улицы Новикова до улицы Гагарина) проспекта Гвардейского (от магазина «Городок» до магазина «Натуральные продукты», проспект Гвардейский, 27).