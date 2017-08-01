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В Россию перестали впускать авто на номерах "ДНР/ЛНР"

Сегодня, 13:45 citynews.net.ua | Напечатать

Пограничная служба ФСБ России перестала впускать в Россию авто с номерами так называемых "ДНР/ЛНР".

Об этом сообщает руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Такие машины либо заворачиваются обратно либо по просьбе российских пограничников из водители "переобувают" свои авто на законные украинские номера.

"Среди сотрудников Пограничной службы ФСБ РФ данное решение объясняется усложнением криминогенной ситуации в приграничных районах РФ и увеличением уголовных и административных правонарушений, которые совершают выходцы из временно оккупированных территорий Донбасса", – пишет Тымчук.


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