В зоне АТО за сутки ранены 4 украинских военных, погибших нет

В зоне АТО за сутки ранены 4 украинских военных, погибших нетСегодня, 12:54
В зоне проведения антитеррористической операции за вчерашние сутки, 22 августа, в результате боевых действий получили ранения и травмы четверо украинских военных, погибших нет.
Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий, к счастью, ни один украинский воин не погиб. Четверо военнослужащих в результате боевых действий получили ранения и боевые травмы", - сообщил Мотузяник.