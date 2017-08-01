В зоне АТО за сутки ранены 4 украинских военных, погибших нет

В зоне проведения антитеррористической операции за вчерашние сутки, 22 августа, в результате боевых действий получили ранения и травмы четверо украинских военных, погибших нет.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий, к счастью, ни один украинский воин не погиб. Четверо военнослужащих в результате боевых действий получили ранения и боевые травмы", - сообщил Мотузяник.