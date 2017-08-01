Контактная группа в Минске обсудит экологическую ситуацию на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по вопросу урегулирования конфликта на востоке Украины в рамках заседания в Минске (Беларусь) обсудит экологическую ситуацию на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Как отмечается, сегодня состоялось рабочее совещание по экологической ситуации на Донбассе со всеми профильными ведомствами и представителями контактной группы.

"Экологическая ситуация на Донбассе, которая остается проблемной как на подконтрольной территории, так и на временно оккупированной. Функционирование объектов водо-, газо-, электроснабжения, а также железнодорожного транспорта в Донецкой и Луганской областях.

Восстановление инфраструктуры населенных пунктов на линии соприкосновения. Эти главные вопросы сегодня прорабатывали на рабочем совещании со всеми профильными ведомствами и представителями Трехсторонней контактной группы. Эти вопросы будут обсуждаться во время заседания контактной группы", - написал он. По словам Зубко, важной задачей является обеспечение жителей Донбасса теплом в зимний период.