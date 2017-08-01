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Волкер назвал агрессию РФ на Донбассе "риском для всей Европы"

Сегодня, 16:57 citynews.net.ua | Напечатать

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер назвал агрессию Российской Федерации на Донбассе "риском для всей Европы".

Об этом сообщает "112 Украина".

"Мы собрались здесь, когда на европейском континенте идут боевые действия. Отсюда - это меньше чем два часа самолетом. Этого не должно было случиться вообще, и теперь мы должны прекратить человеческие страдания. Ведь в конфликте уже погибло около 10 тысяч человек. Миллионы были вынуждены покинуть свои дома. Это вызов не только для Украины, это риск для всей Европы", - заявил Волкер.

Напомним, Курт Волкер и глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс обсудили ситуацию в Украине сегодня, 22 августа 2017 года.

Так, по словам министра, международное сообщество должно активизировать свои усилия и побудить РФ выполнить обязательства, взятые на себя несколько лет назад, вывести оружие из восточной Украины и прекратить поддержку боевиков.

"Решение США назначить опытного дипломата, хорошо знающего этот регион, свидетельствует о том, что США заинтересованы в укреплении своей роли в Украине и в регионе при поиске конкретного решения ситуации", - заявил Линкявичус.


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