Порошенко едет на Луганщину открывать телевышку и театр

Сегодня, 22 августа 2017 года, Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки примет участие в торжественных открытиях радиотелевизионной станции в Новоайдарском районе и восстановленного здания Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра в городе Северодонецк.

Первым объектом, который посетит глава государства, станет новая радиотелевизионная станция высотой 134 м вблизи села Бахмутовка в Новоадарському районе.